Школьник с аутизмом выдал себя за главу ЦРУ и получил секретные данные

Британский подросток Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись экс-главой ЦРУ Джоном Бреннаном и замдиректора ФБР Марком Джулиано.

Как сообщает The Telegraph, страдающий аутизмом школьник сначала взломал компьютер Бреннана и выкладывал в сеть его личную информацию, а также удаленно управлял телевизорами и планшетами, в том числе загружал порнографию.

Позже он выдал себя за самого Бреннана. При взломе почты он не смог ответить на контрольный вопрос о кличке первого домашнего животного чиновника, но затем убедил обработчика вызовов изменить пин-код и контрольный вопрос.

Также Гэмбл убедил службу техподдержки ФБР в том, что является экс-замдиректора ФБР Марком Джулиано, и таким образом получил доступ к базам данных разведки. Кроме того, он вскрыл сеть Минюста США и завладел данным 20 тыс. сотрудников ФБР.

Полиция Великобритании арестовала Гэмбла в феврале 2016 года. 18-летний школьник признал себя виновным в «попытке получить несанкционированный доступ» к данным и «несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы».

Ранее обвинения в 13-летней слежке за пользователями сети через камеры и микрофоны в компьютерах были предъявлены жителю американского города Норт-Ройалтон.