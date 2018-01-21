Скончался лучший повар Франции Поль Бокюз

Всемирно известный шеф-повар Поль Бокюз скончался на 92-м году в пригороде Лиона.

Обладатель трех звезд Мишлен определял кухню Франции в течение почти полувека. Он стал одним из основоположников так называемой новой французской кухни, которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд.

Свои соболезнования родным и близким ресторатора выразил президент страны Эммануэль Макрон. Глава государства отметил, что «шеф-повара всей Франции рыдают на своих кухнях, начиная с Елисейского дворца», передает Reuters.

Бокюз обладатель множества наград. Его называли поваром века французский кулинарный путеводитель Gault & Millau и Кулинарный институт США.

«Бокюз изменил нашу жизнь и жизнь миллионов людей. Он привел пример для шеф-поваров и рестораторов. Он помог нам понять важность эволюции, обучения, наставничества, обмена и построения значимых отношений», — написал ресторатор Томас Келл в Twitter.

It is good that you were both able to have this important moment, Chef, an excellent example of the power of mentoring #proudmoment — cheflincoln (@cheflincoln) January 20, 2018

Бокюз родился в семье кулинаров, которые работали в этой области с XVII века. Во время Второй мировой войны он ушел на фронт добровольцем. Затем он устроился в один из ресторанов Лиона. В 1961 году Бокюз вернулся на работу в ресторан отца, который впоследствии получил три звезды Мишлен.