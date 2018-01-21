Две авиабомбы времен войны обнаружены возле деревни под Новгородом

Сотрудники Невского спасательного центра обнаружили около деревни Тютицы Новгородского района две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Вес находок составляет 250 кг.

По данным регионального управления МЧС России, операция по ликвидации снарядов прошла успешно. Саперы осторожно уложили бомбы в кузов грузовика, вывезли их на полигон и уничтожили. Об этом сообщает Новгород.ру.

Как ранее писал портал iz.ru, в Музейном переулке Пскова может появиться музей в честь создателя водородной бомбы Олега Лаврентьева, жившего в этом месте. Этот вопрос обсуждался на заседании инвестиционной комиссии Псковской области. В частности, речь шла о том, чтобы направить деньги на создание гостиничного комплекса в Музейном переулке. Памятники областного значения планируется сохранить, а их помещения отдать под два отеля. Предполагается, что музей Лаврентьева также войдет в этот комплекс.