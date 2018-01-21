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В парке «Коломенское» в воскресенье пройдут бесплатные экскурсии

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Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов
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Бесплатные экскурсии в честь юбилея музея-заповедника «Коломенское» пройдут на территории московского парка в воскресенье, 21 января.

В 2018 году бывшей царской резиденции исполняется 95 лет.

Посетителям расскажут об уникальных исторических памятниках, малоизвестных фактах из жизни окружения монарших семей и знатных родов, которые сыграли важную роль в истории Российского государства, сообщается на сайте мэра Москвы.

Жители и гости столицы смогут увидеть царскую резиденцию, а также древние иконы и книги. Реставраторы познакомят их с техникой восстановления русской иконописи.

Кроме того, впервые можно будет пройти на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня.

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