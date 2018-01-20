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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский метрополитен в ближайшие дни будет работать в усиленном режиме в связи с непогодой в столице.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 21 января, температура воздуха опустится до -10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -4 градусов.

Весь день в Москве будет сохраняться облачность, продолжит идти снег, местами сильный.

Ветер будет юго-восточный от 5 до 10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как писал портал iz.ru, на этой неделе на российскую столицу обрушился сильный снегопад. По данным синоптиков, сугробы выросли до рекордных за эту зиму 15 см. Со столичных улиц было вывезено более 480 тыс. куб. м снега.

Десятки рейсов были отменены или задержаны в московских аэропортах из-за непогоды 19–20 января.

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