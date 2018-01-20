«Динамо» обыграло «Адмирал» и поднялось в зону плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» переиграло владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает RT, встреча завершилась со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Брюквин и Дмитрий Марковин.

Благодаря победе «Динамо» набрало 78 очков и поднялось на восьмое место, дающее право играть в плей-офф.

Ранее сообщалось, что СКА установил рекорд КХЛ по проценту набранных очков в «регулярке».

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