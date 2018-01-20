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Мужчине предъявлено обвинение в подготовке теракта во Франции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Судья вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего мужчины в подготовке теракта во Франции. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ранее злоумышленник распространил видеозапись, где он заявил о своей верности идеям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Мужчина был задержан в минувший вторник сотрудниками Главного управления внутренней безопасности в районе города Ним на юге Франции.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела были найдены вещества, используемые для приготовления взрывного устройства. О том, с какой целью мужчина планировал совершить теракт, не сообщается.  

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