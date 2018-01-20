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СМИ сообщили о подготовке правящей партией ЮАР отставки президента

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/DOC/Kopano Tlape
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Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) создала специальный комитет по досрочной отставке президента страны Джейкоба Зумы.

По законодательству страны президентом становится лидер победившей на выборах в парламент партии — АНК имеет там большинство. В декабре глава АНК сменился — партийным лидером стал нынешний вице-президент Сирил Рамапоса.

«В ближайшие недели у нас будет новый президент», — цитирует южноафриканский новостной портал News 24 заявление неназванного члена исполкома партии.

Джейкоб Зума занимает высший пост в ЮАР с 2009 года, в 2014 году он переизбран на второй пятилетний срок, уточняет ТАСС.

Во время второго срока вскрылось несколько коррупционных скандалов, к которым оказался причастен глава государства. Оппозиция восьмикратно пыталась добиться его отставки через импичмент и вотум недоверия. Подобные инициативы блокировала в парламенте самая многочисленная фракция АНК.

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