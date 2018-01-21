Без права на ошибку

Инженерные войска России — это специальные войска Вооруженных сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов. В состав Инженерных войск входят инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения. О том, как проходит служба этих отважных солдат, — в галерее iz.ru.