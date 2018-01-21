Без права на ошибку

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21 января свой профессиональный праздник отмечают Инженерные войска Российской Федерации
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Военнослужащий отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота во время сдачи боевых нормативов по взрывному делу в рамках учений на полигоне Горностай, Приморский край, 2018 год
Фото: РИА Новости
Военнослужащие с собаками, участвовавшими в разминировании взрывоопасных предметов в Сирии, во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре Инженерных войск Вооруженных сил РФ в Московской области, 2017 год
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота во время учений на полигоне Горностай, Приморский край, 2018 год
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
В учебном классе военной части Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии РФ, Московская область, 2018 год
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Боец инженерного разведывательного дозора во время поиска и ликвидации взрывоопасных устройств на автомобильной дороге во время учений отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота на полигоне Горностай, Приморский край, 2018 год
Фото: ТАСС/Александр Карпушкин
Во время военно-патриотической акции «День призывника» в отдельном морском инженерном полку Черноморского флота, Евпатория, 2017 год
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сдача боевых нормативов отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота на полигоне Горностай в Приморском крае, 2018 год
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Военнослужащие научной роты Росгвардии в учебном классе военной части Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии РФ, Московская область, 2018 год
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Инженерная машина разграждения устраняет условный завал во время учений отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота на полигоне Горностай, Приморский край, 2018 год
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Боец инженерного разведывательного дозора во время поиска и ликвидации взрывоопасных устройств на автомобильной дороге во время учений отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота на полигоне Горностай, Приморский край, 2018 год
Фото: ТАСС/Алексей Котов
Во время подготовки саперов в 66-м учебном центре инженерных войск в Московской области, 2018 год
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Инженерные войска России — это специальные войска Вооруженных сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов. В состав Инженерных войск входят инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения. О том, как проходит служба этих отважных солдат, — в галерее iz.ru.
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