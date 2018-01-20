ХАМАС заявило о нежелательности визита вице-президента США в Израиль

Движение ХАМАС резко отрицательно отнеслось к запланированному визиту в Израиль вице-президента США Майка Пенса.

«Визит Пенса в регион не приветствуется. Нет никакого оправдания и оснований для встреч с ним на всех уровнях», — заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум.

Пенс 20 января начал турне по Ближнему Востоку. Он прибыл в Египет, после которого планирует посетить Иорданию и Израиль, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что основная цель поедзки Пенса — «подтвердить приверженность США работе с союзниками в регионе по противодействию радикализму и терроризму».

Египет и Иордания сохраняют мирный договор с Израилем, за что Вашингтон направляет в эти страны финансовые субсидии. Однако Каир и Амман не могут долго оставаться в стороне от палестинского вопроса, обострившегося благодаря действиям Вашингтона.

Напомним, 6 декабря Трамп объявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американскую дипмиссию в этот город из Тель-Авива. Заявления Трампа спровоцировали массовые беспорядки в Палестине, а движение ХАМАС 12 декабря объявило о начале третьей интифады.

В этой обстановке Майк Пенс дважды переносил визит в регион. Первый раз из-за кризиса в отношениях Израиля и Палестины, второй — в связи с голосованием в конгрессе по проекту налоговой реформы в США.

Как сообщал iz.ru, накануне ранее ожидавшегося визита группа палестинских демонстрантов в Вифлееме сожгла плакаты с портретами Пенса и спецпредставителя администрации США на международных переговорах Джейсона Гринблатта.