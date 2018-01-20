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В Балашихе скончалась избитая отчимом-наркоманом девочка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Балашихе скончалась девочка, которая была избита отчимом. Против мужчины и матери погибшего ребенка возбуждены уголовные дела.

Инцидент произошел в понедельник, 15 января. В центральную больницу города доставили трехлетнюю девочку в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

Мужчина утверждал, что девочка упала с кровати и ударилась об стул. В ходе проверки полицейские установили, что травмы ребенку нанес мужчина, передает «РИА Новости».

Впоследствии выяснилось, что в момент преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

Против отчима ребенка возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Матери ребенка предъявлены обвинения в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «оставлении в опасности».

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