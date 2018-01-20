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Названа дата избрания меры пресечения мэру Махачкалы

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Фото: Global Look Press/mkala.ru
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Советский районный суд Махачкалы 21 января назначит меру пресечения мэру города Мусе Мусаеву, подозреваемому в превышении служебных полномочий. Об этом сообщил представитель суда.

«Мэра Махачкалы сегодня в Советский районный суд для избрания меры пресечения не доставили. Это планируется сделать завтра», — приводит его слова ТАСС.

По данным агентства, избрать меру пресечения Мусаеву пока не удалось в связи с тем, что судебные материалы еще не полностью готовы. 

Как писал портал iz.ru, Следственный комитет РФ ранее сообщил о задержании Мусаева в рамках уголовного дела о превышении им служебных полномочий.

По данным следствия, Мусаев незаконно передал частной компании земельный участок, находившийся в государственной собственности. При этом бюджет Дагестана потерял порядка 80 млн рублей. 

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