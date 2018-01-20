Экипаж Николаева вновь выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» стал лучшим в зачете грузовиков на ралли-марафоне «Дакар-2018».

На втором месте разместился белорус Александр Вязович (MAZ), третье место занял Айрат Мардеев, также выступающий за «КАМАЗ-Мастер».

В субботу экипаж Николаева, в который также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, финишировал на заключительном, 14-м этапе ралли-рейда.

Перед последним этапом он лидировал в генеральной классификации, опережая ближайшего соперника на 3 часа 53 минуты 59 секунд.

Стоит отметить, что это уже третья победа Николаева в ралли-марафоне. До этого россиянин становился первым в 2013 и 2017 годах.

Дистанция ралли пролегала по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.