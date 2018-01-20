Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

«Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, аналогичная беседа двух генералов состоялась 10 января.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты сохранят военное присутствие в Сирии. Россия выступила против этих планов.

Как сообщал iz.ru, накануне Герасимов лично встретился с главой Генштаба ВС Турции и стороны также говорили о Сирии. На встрече также присутствовал директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.