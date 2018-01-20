Более 30 венесуэльцев пострадали в автобусном ДТП

В результате ДТП с автобусом как минимум 38 граждан Венесуэлы получили ранения. Как сообщают местные СМИ, авария произошла на трассе Кукута–Читага–Малага–Богота. Автобус вез венесуэльцев в Колумбию.

«Среди пострадавших — много детей, как мы поняли, все они — венесуэльской национальности», — приводят латиноамериканские СМИ слова одного из свидетелей трагедии.

Ранее портал iz.ru информировал, что колумбийские миграционные власти сообщили о более чем 550 тыс. венесуэльцев. Они укрылись в Колумбии от проблем на родине.