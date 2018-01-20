Прямой эфир

Более 30 венесуэльцев пострадали в автобусном ДТП

0
Фото: Global Look Press/Yin Nan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП с автобусом как минимум 38 граждан Венесуэлы получили ранения. Как сообщают местные СМИ, авария произошла на трассе Кукута–Читага–Малага–Богота. Автобус вез венесуэльцев в Колумбию. 

«Среди пострадавших — много детей, как мы поняли, все они — венесуэльской национальности», — приводят латиноамериканские СМИ слова одного из свидетелей трагедии. 

Ранее портал iz.ru информировал, что колумбийские миграционные власти сообщили о более чем 550 тыс. венесуэльцев. Они укрылись в Колумбии от проблем на родине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нескольких человек убили на границе Колумбии и Венесуэлы
Мятежный полицейский из Венесуэлы ожидает переговоров с властями

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017