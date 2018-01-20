В Турции в ходе спецоперации задержаны более 50 иностранцев

В Турции в ходе антитеррористической операции были задержаны не менее 54 иностранных граждан. Их подозревают в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Операция прошла в восьми районах Стамбула по 11 различным адресам. В результате силовики задержали не менее 54 иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне террористов, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По некоторым данным, подозреваемые в ближайшее время планировали сбежать в Европу. Национальности задержанных не уточняются.

Как писал портал iz.ru, в начале текущей недели турецкие силовики задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Стамбуле.