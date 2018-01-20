Прямой эфир

В Турции в ходе спецоперации задержаны более 50 иностранцев

0
Фото: REUTERS/Osman Orsal
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции в ходе антитеррористической операции были задержаны не менее 54 иностранных граждан. Их подозревают в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Операция прошла в восьми районах Стамбула по 11 различным адресам. В результате силовики задержали не менее 54 иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне террористов, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По некоторым данным, подозреваемые в ближайшее время планировали сбежать в Европу. Национальности задержанных не уточняются.

Как писал портал iz.ru, в начале текущей недели турецкие силовики задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Стамбуле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Турции обвинили США в создании «террористической армии» в Сирии
Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017