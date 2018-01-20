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СМИ узнали об утечках личных данных из интернет-магазинов Британии

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May
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Крупнейшие интернет-магазины Великобритании передавали личные данные пользователей третьим лицам, утверждают британские СМИ.

«Вся система онлайн-рекламы построена на заявлении, что информация, которую они отслеживают, анализируют, продают и приобретают, является анонимной. Тем не менее исследования не раз показывали, что зачастую определить конкретное лицо не составляет труда», — заявила Times активист организации по защите личной информации Privacy International Фредерик Калтенер, передает «РИА Новости».

Как рассказали эксперты, речь идет об утечках данных из магазинов Marks & Spencer, Boots, House of Fraser, Amazon. В их системах находилось более 60 средств для отслеживания действий покупателей. С помощью них можно было легко узнать IP-адрес покупателя, об его устройстве, операционной системе, браузере и т.д.

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