Три женщины пострадали при столкновении двух автобусов в Петрозаводске

Три женщины получили травмы в результате столкновения рейсового и маршрутного автобусов в Петрозаводске. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Отмечается, что авария произошла из-за несоблюдения одним из водителей дистанции при движении на пересечении улицы Достоевского и Первомайского проспекта.

«В результате в больницу за медицинской помощью обратились три женщины 1987, 1950 и 1994 годов рождения», — приводит «Интерфакс» слова своего источника.

Как отмечает агентство, для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска. На месте аварии работали 16 человек и четыре единицы техники.