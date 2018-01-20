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Три женщины пострадали при столкновении двух автобусов в Петрозаводске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Три женщины получили травмы в результате столкновения рейсового и маршрутного автобусов в Петрозаводске. Об этом сообщает региональное управление МВД. 

Отмечается, что авария произошла из-за несоблюдения одним из водителей дистанции при движении на пересечении улицы Достоевского и Первомайского проспекта. 

«В результате в больницу за медицинской помощью обратились три женщины 1987, 1950 и 1994 годов рождения», — приводит «Интерфакс» слова своего источника.

Как отмечает агентство, для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска. На месте аварии работали 16 человек и четыре единицы техники.

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