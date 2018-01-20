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Двойка стала возможной причиной нападения на школу в Улан-Удэ

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Фото: РИА Новости/Андрей Огородник
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Пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ учительница русского языка и литературы Ирина Раменская не исключает, что трагедия могла произойти из-за плохой оценки.

Согласно информации пресс-секретаря Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Доры Хамагановой, Раменскую мучают сильные головные боли. «Да исправил бы он эту двойку!» — приводит Хамаганова слова педагога в своей соцсети.

Между тем следственные органы пока еще не говорят о мотивах нападавшего.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Республики Бурятия планируют наградить учительницу русского языка и литературы Ирину Раменскую, защищавшую детей от подростка, который устроил резню в школе.

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