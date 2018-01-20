Прямой эфир

Главреда «Блог.Сочи» задержали по подозрению в вымогательстве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный редактор сочинской интернет-платформы «Блог. Сочи» Александр Валов задержан по подозрению в вымогательстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону, в рамках уголовного дела о вымогательстве прошли обыски. «Валов в настоящее время задержан», — добавила представитель управления.

Адвокат редактора Александр Попков пояснил, что Валова подозревают в вымогательстве денег у депутата Госдумы.

По информации Попкова, Валов якобы вымогал деньги у депутата Госдумы Юрия Напсо за публикацию или не публикацию сведений, порочащих его репутацию. «Крупный размер - это от 250 тыс. рублей», — подчеркнул адвокат.

Ранее портал iz.ru сообщал о возможном вымогательстве полицейскими скидочных карт у администрации ресторана «Мясо&Рыба» в московском ТЦ «Кунцево Плаза».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кавээнщик скончался после победы на фестивале в Сочи
Экс-президент Marvel счел обвинения в домогательствах вымогательством

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017