Главреда «Блог.Сочи» задержали по подозрению в вымогательстве

Главный редактор сочинской интернет-платформы «Блог. Сочи» Александр Валов задержан по подозрению в вымогательстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону, в рамках уголовного дела о вымогательстве прошли обыски. «Валов в настоящее время задержан», — добавила представитель управления.

Адвокат редактора Александр Попков пояснил, что Валова подозревают в вымогательстве денег у депутата Госдумы.

По информации Попкова, Валов якобы вымогал деньги у депутата Госдумы Юрия Напсо за публикацию или не публикацию сведений, порочащих его репутацию. «Крупный размер - это от 250 тыс. рублей», — подчеркнул адвокат.

Ранее портал iz.ru сообщал о возможном вымогательстве полицейскими скидочных карт у администрации ресторана «Мясо&Рыба» в московском ТЦ «Кунцево Плаза».