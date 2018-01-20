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Стало известно имя будущего главы североирландской партии «Шинн Фейн»

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Пост лидера североирландской республиканской партии «Шинн Фейн» займет экс-заместитель главы партии Мэри Лу Макдональд, являющаяся единственным кандидатом на должность. 

Как передает телеканал Sky News, съезд партии, на котором будет утвержден новый лидер, соситоится 10 февраля. 

Отмечается, что Макдональд сменит на посту главы партии Джерри Адамса, занимавшего должность с 1983-го года. 

Под его управлением политическое объединение сыграло роль в подписании «Соглашения Страстной пятницы» между властями Великобритании и Ирландии.

Документ был подписан в 1988 году. Он предусматривает отказ Лондона от прямого правления в пользу созданных на коалиционной основе местных органов самоуправления. 

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