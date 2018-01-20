Госучреждения США закрылись из-за провала закона о финансировании

В ночь на субботу, 20 января, по местному времени все госучреждения США прекратили работу из-за недостатка финансирования, так как законопроект республиканцев в сенате не смог набрать нужного числа голосов.

«Сегодня вечером сенаторы-демократы поставили политику превыше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и возможности нашей страны служить всем американцам», — приводит «Газета.ру» заявление представителя администрации США Сары Сандерс.

Она добавила, что поведение демократов, отказавшихся поддержать законопроект, является поведением обструкционистов-неудачников, а не законодателей.

Напомним, ранее республиканский законопроект о финансировании правительства не смог набрать нужное количество голосов в сенате, так как за него проголосовали лишь республиканцы.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ответственность за закрытие федеральных ведомств США из-за недостатка финансирования лежит полностью и лично на президенте США Дональде Трампе.