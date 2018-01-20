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Производство рапсового масла началось в Липецкой области

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В Липецкой области завершились тестовые испытания технологических линий на построенном в конце 2017 года Долгоруковском заводе по производству рапсового масла и жмыха. Предприятие стоимостью 250 млн рублей вышло на проектную мощность.

На новом оборудовании уже переработано свыше 4,6 тыс. т рапса. Жмых и растительное масло поставляют в соседние регионы. Об этом пишет Lipetskmedia.

Рапсовое масло — растительное масло, получаемое из семян рапса. Долгое время считалось техническим в связи с наличием токсинов, неприятным привкусом и зеленоватым оттенком масла, вызванным содержанием в нем хлорофилла. Успехи биоинженерии позволили решить эти проблемы. С конца XX века производство рапсового масла стабильно растет благодаря использованию его в пищу и в качестве биотоплива.

Напомним, на территории Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» приступили к закладке первого завода. Строительство ведет российский производитель средств защиты растений, компания «Шанс Энтерпрайз». В импортозамещающий проект планируется вложить 3,3 млрд рублей. Должно быть создано 132 рабочих места. 

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