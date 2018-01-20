СМИ сообщили о смерти французского шеф-повара Поля Бокюза

СМИ сообщили о смерти известного французского шеф-повара Поля Бокюза.

Кулинар умер на 92-м году жизни в деревне Коллонж-о-Мон-д’Ор близ Лиона в доме, где он был рожден, пишет портал Le Point.

Бокюз родился в 1926-м году в семье потомственных кулинаров, владевших собственным бизнесом на протяжении нескольких веков.

Старший брат Поля Бокюза продал семейное дело и право использования фамильного бренда за пять лет до рождения повара.

Повар смог вернуть себе семейный бизнес в 1966-м году. Он выкупил фамильный бренд после того, как пять лет отработал в некогда принадлежавшем его отцу ресторане. Ресторан «Бокюз» получил три звезды Мишлен.

В 1975 году повара наградили орденом Почётного легиона, в 1989-м году французский ресторанный гид Gault Millau присудил ему звание шеф-повара века.