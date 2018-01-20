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Мебельный кластер может появиться в Ульяновске

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Уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов предлагает создать «кластер экономики простых вещей» в Ульяновской области. Этот вопрос он обсудил с главой региона Сергеем Морозовым.

По мнению омбудсмена, развитое в Ульяновске деревообрабатывающее и мебельное производства могут стать базой для целой отрасли. Он отметил успехи области в сфере привлечения инвестиций и в сфере контроля-надзора. Об этом сообщает 1ul.ru.

Титов считает, что власти могут создать нормальные административные условия для бизнеса и предоставить доступ к финансированию, кредитам. «Ну и самое главное, с предпринимателей, готовых выйти из тени, необходимо снять ответственность за прошлое. Они все живут в страхе», – подчеркнул уполномоченный.

Напомним, в Тамбовской области в этом году начнут строить крупный кластер по производству и переработке молока мощностью более 400 тыс. т сырого молока в год. Совместный инвестиционный российско-израильский проект включает семь ферм на 40 тыс. голов, а также молокоперерабатывающий завод для производства сыра и другой продукции. Объем инвестиций составит 43,7 млрд рублей. Выход на проектную мощность планируется в 2024 году.

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