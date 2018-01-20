Десять рейсов задержаны в столичных аэропортах

Десять рейсов в столичных аэропортах вылетят с опозданием, еще столько же были отменены.

Согласно данным портала «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево задержан один вылет, во Внуково — еще три рейса, а в столичном Домодедово с опозданием вылетят шесть самолетов, еще десять рейсов отменены.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на этой неделе на Москву обрушился сильный снегопад. По данным Гидрометцентра, сугробы выросли до рекордных за эту зиму 15 см. Со столичных улиц было вывезено более 350 тыс. кубометров снега.