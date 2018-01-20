Прямой эфир

Десять рейсов задержаны в столичных аэропортах

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десять рейсов в столичных аэропортах вылетят с опозданием, еще столько же были отменены.

Согласно данным портала «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево задержан один вылет, во Внуково — еще три рейса, а в столичном Домодедово с опозданием вылетят шесть самолетов, еще десять рейсов отменены.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на этой неделе на Москву обрушился сильный снегопад. По данным Гидрометцентра, сугробы выросли до рекордных за эту зиму 15 см. Со столичных улиц было вывезено более  350 тыс. кубометров снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 350 тыс. кубометров снега вывезли за сутки с московских улиц
Москва встала в 8-балльных пробках из-за снегопада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017