Глава МИД Италии посетит Киев и Донбасс

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано намерен посетить Киев и Донбасс, сообщила в субботу пресс-служба украинской Рады со ссылкой на посла Италии на Украине Давиде ла Чечилия.

«Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине сообщил, что министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано планирует посетить Киев и Донбасс», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рады. Конкретные сроки визита не уточняются.

Как ранее сообщал портал iz.ru, поездка на линию разграничения в Донбасс министров иностранных дел Украины и Германии сорвалась по погодным условиям.