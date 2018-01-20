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Климкин не видит смысла в идее Трампа о смене места переговоров по Донбассу

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mateusz Wlodarczyk
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Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на предложение президента США Дональда Трампа о переносе места проведения переговоров контактной группы по Донбассу.

Дипломат подчеркнул, что место проведения переговоров не имеет значения. Более того, у Минска, где проходят встречи контактной группы, есть свои преимущества. В первую очередь, это относительная нейтральность Белоруссии и логистика, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Минск или другой город, это абсолютно не важно. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе», — заявил Климкин.

При этом он указал, что контактная группа не продвигается вперед в урегулировании кризиса из-за нежелания России выполнять «никакие обязательства». 

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп на встрече с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе в столицу другого государства, поскольку «Минск-1» зашел в тупик.

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