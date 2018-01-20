Климкин увидел российский след в атаке на посольство Украины в Афинах
Глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил о нападении на посольство страны в греческих Афинах.
«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью», — написал украинский дипломат на странице в Twitter. Он отметил, что представители посольства договорились об усилении охраны и взаимодействии с греческой стороной. «Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — добавил Климкин, увидев в случившемся российский след.
Как уточняют местные СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у представительства Украины в столице Греции.