Климкин увидел российский след в атаке на посольство Украины в Афинах

Глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил о нападении на посольство страны в греческих Афинах.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью», — написал украинский дипломат на странице в Twitter. Он отметил, что представители посольства договорились об усилении охраны и взаимодействии с греческой стороной. «Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — добавил Климкин, увидев в случившемся российский след.

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 20, 2018

Как уточняют местные СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у представительства Украины в столице Греции.