Прямой эфир

Климкин увидел российский след в атаке на посольство Украины в Афинах

0
Фото: Global Look Press/Szilard Voros
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил о нападении на посольство страны в греческих Афинах.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью», — написал украинский дипломат на странице в Twitter. Он отметил, что представители посольства договорились об усилении охраны и взаимодействии с греческой стороной. «Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — добавил Климкин, увидев в случившемся российский след.

Как уточняют местные СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у представительства Украины в столице Греции. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракета упала на здание посольства Индии в Кабуле
Посольство РФ подтвердило задержку в оказании медпомощи Виктору Буту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017