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Кавээнщик скончался после победы на фестивале в Сочи

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Участник команды КВН «НАТЕ» Сергей Баленко умер в пятницу на 22-м году жизни, сообщается в пабликах команды в социальных сетях.

«Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. Сегодня, 19 января, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», — написали кавээнщики в соцсети «ВКонтакте». Команда призвала «всех неравнодушных, друзей и знакомых помочь его родителям в это тяжелое время». 

Друзья Баленко не уточнили причину его смерти. «Мы не можем ответить на вопрос: что произошло, пока сами не будем уверены в информации на 100%», — пояснили они.

Несколько дней назад команда «НАТЕ» победила на фестивале в Сочи и вышла в Высшую лигу КВН. 

 

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