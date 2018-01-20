Женщина погибла в ДТП с участием семи автомобилей под Челябинском

Женщина погибла в результате ДТП с участием семи автомобилей в Челябинской области, еще один человек госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В пятницу в 19:45 (17:45 мск) на автодороге под Миассом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых и грузовых автомобилей...», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Травмы получили две женщины, находившиеся в одной из машин. Одна из них, 1991 года рождения, скончалась по дороге в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики, оказывающие первую помощь пострадавшим. ГИДД организовала реверсивное движение, производится эвакуация поврежденных автомобилей.