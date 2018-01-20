Прямой эфир

Женщина погибла в ДТП с участием семи автомобилей под Челябинском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина погибла в результате ДТП с участием семи автомобилей в Челябинской области, еще один человек госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В пятницу в 19:45 (17:45 мск) на автодороге под Миассом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых и грузовых автомобилей...», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Травмы получили две женщины, находившиеся в одной из машин. Одна из них, 1991 года рождения, скончалась по дороге в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики, оказывающие первую помощь пострадавшим. ГИДД организовала реверсивное движение, производится эвакуация поврежденных автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек стали жертвами ДТП под Омском
Опубликовано видео с места аварии с участием 40 авто в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017