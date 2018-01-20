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Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Пожар произошел в квартире жилого дома по улице Твардовского на северо-западе столицы. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.

«Возгорание произошло на кухне квартиры. В результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах Москвы.

По данным ГУ МЧС России по Москве, возгорание возникло на девятом этаже многоэтажного жилого дома. Его площадь составляла 25 кв. м. Пожар удалось потушить.

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