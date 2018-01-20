Жителей Магаданской области предупредили о мощном циклоне

Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области из-за надвигающегося на регион сильного ветра и метели. Об этом в субботу сообщил областной пожарно-спасательный центр.

«По информации территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательного центра, 21–22 января 2018 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на всей территории Магаданской области», — говорится в сообщении центра. По данным спасателей, из-за ожидаемого сильного ветра, снега и метели есть угроза деформации и разрушения ледового поля Охотского моря.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в школах Магадана из-за метели отменили занятия второй смены.