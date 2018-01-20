Анкара разрешила строительство второй нитки «Турецкого потока»

Российская компания «Газпром» получила разрешение от Анкары на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока» в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции.

Как сообщили в компании, речь идет о последнем необходимом разрешении турецкого правительства для морской укладки газопровода. «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Он уточнил, что строительство объекта идет одновременно на трех участках: в Черном море и на побережье в России и Турции.