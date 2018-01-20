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Пользователи Facebook смогут сами определять достоверность новостей

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Facebook предоставит пользователям возможность самим определять, каким новостным источникам они доверяют, заявил глава компании Марк Цукерберг.

«Я попросил команду удостовериться, что мы отдаем предпочтение новостям, которым можно доверять, информативным, местным. Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять», — написал Цукерберг на своей странице.

Оценка пользователями новостных сообщений начнется на следующей неделе. По словам Цукерберга, пользователей будут спрашивать, знакомы ли они с ресурсом и можно ли ему доверять.

Обновление не скажется на числе новостей, доступных пользователям.

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