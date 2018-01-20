Стала известна причина смерти фронтмена группы The Heartbreakers

Фронтмен рок-группы The Heartbreakers Том Петти скончался из-за «случайной передозировки наркотиков в результате принятия различных лекарств», рассказали родственники артиста.

Об окончательных выводах судмедэкспертизы семья певца сообщила на странице в Facebook.

По словам родственников, Петти страдал от эмфиземы легких и испытывал постоянные боли после перелома бедра, из-за чего принимал сильнодействующие препараты.

Ранее менеджер рок-группы The Heartbreakers Тони Димитриадес подтвердил смерть певца.