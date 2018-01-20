Ракета Atlas V с военным спутником США стартовала с мыса Канаверал

Ракета Atlas V с военным спутником GEO-4 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США.

Об этом компания United Launch Alliance (ULA), которая отвечает за пуск, сообщила в Twitter.

По ее данным, разделение космических аппаратов прошло в штатном режиме.

Американский военный спутник GEO-4, который будет выведен на орбиту, предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.

A very pretty ascent pic.twitter.com/z4NEf7oMoU — Bobak Ferdowsi (@tweetsoutloud) January 20, 2018

Как сообщал портал iz.ru, запуск ракеты был отложен почти на сутки из-за неполадок с системой подачи жидкого кислорода.