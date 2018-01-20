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Кадыров наградил лидера «Ночных волков» высшей наградой Чечни

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил лидеру Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову по прозвищу Хирург высшую награду республики.

Главный байкер страны был отмечен орденом имени Ахмата Кадырова в связи со своим 55-летием.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни отметил, что лидер «Ночных волков» всегда первым приходит туда, где надо во всеуслышание высказать свое мнение, туда, где трудно.

Награду Залдостанову вручили депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

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