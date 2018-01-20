Кадыров наградил лидера «Ночных волков» высшей наградой Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил лидеру Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову по прозвищу Хирург высшую награду республики.
Главный байкер страны был отмечен орденом имени Ахмата Кадырова в связи со своим 55-летием.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни отметил, что лидер «Ночных волков» всегда первым приходит туда, где надо во всеуслышание высказать свое мнение, туда, где трудно.
Награду Залдостанову вручили депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель чеченского парламента Магомед Даудов.