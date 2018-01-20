Стратегия США: Россия и КНДР страшнее России

Борьба с терроризмом? Военная стратегия США не считает боевиков основной проблемой.

Куда больше Штаты беспокоит межгосударственное соперничество. Пентагон назвал обеспокоенностью Россию, Китай, КНДР и Иран.

США не настроены на диалог, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РФ не нарушала международное право, убеждён член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло.

Штаты «пугает» расширение российского ядерного потенциала? Но именно Вашингтон заявил о желании разработать новую ядерную боеголовку.

Минобороны США требует инвестиций на соперничество с Россией. Ну, а террористы, считают в Штатах, ну а террористы – потом.