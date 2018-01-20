Французские разработчики испытали в Техасе летающий сегвей

Французская компания Zapata под руководством изобретателя Фрэнка Запаты опубликовала кадры испытания летающего сегвея под названием Zapata Ezfly. Данная разработка создана на базе реактивного ховерборда Flyboard Air.

Как сообщает телеканал «Звезда», сегвей оборудован двумя вертикальными рукоятями, с помощью которых можно управлять транспортным средством и удерживать равновесие. Аппарат способен поднять в воздух пилота на высоту до 3 км.

Съемки испытания сегвея прошли в американском штате Техас. При тестовом полете над озером пилоты взлетели на высоту 30 м над водоемом. Несколько мужчин, облаченных в специальные костюмы, поочередно испытывали подъемную силу аппарата, разработанного французским изобретателем. Впервые данная разработка была протестирована французским разработчиком в октябре 2017 года.

Ранее оператор заснял полет человека на гироскутере возле побережья. Герой видео уверенно парил над морем на высоте нескольких метров. После дозаправки экстремал продолжил полет.