Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о выводе войск РФ из сирийского города Африн не соответствуют действительности.

«Эти сообщения потом были опровергнуты», — заявил глава внешнеполитического ведомства по итогам заседания Совбеза ООН.

Как писал портал iz.ru, турецкие СМИ ранее сообщили о выводе российских военных из Африна в преддверии спецоперации Анкары против сирийских курдов.

За несколько дней до этого президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию в районе этого города, если США решат создать на границе Сирии и Турции пограничную службу безопасности, в состав которой войдут курдские бойцы.