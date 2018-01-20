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Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна

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Фото: Global Look Press
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о выводе войск РФ из сирийского города Африн не соответствуют действительности.

«Эти сообщения потом были опровергнуты», — заявил глава внешнеполитического ведомства по итогам заседания Совбеза ООН.

Как писал портал iz.ru, турецкие СМИ ранее сообщили о выводе российских военных из Африна в преддверии спецоперации Анкары против сирийских курдов.

За несколько дней до этого президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию в районе этого города, если США решат создать на границе Сирии и Турции пограничную службу безопасности, в состав которой войдут курдские бойцы.  

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