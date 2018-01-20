Эксперты выяснили, почему люди изменяют друг другу

Эксперты узнали причину измен в отношениях.

Представители издания The Journal of Sex Research подвели итоги опроса среди 495 человек, которые ранее изменяли своим партнерам.

Большинство респондентов отметили, что первопричина, которая толкала на измены в паре, в том, что они перестали по-настоящему любить своего партнера. За этот вариант проголосовали 77% опрошенных.

74% участвующих в опросе рассказали, что хотели при помощи измены разнообразить свою сексуальную жизнь.

Также часть респондентов отметила, что к поиску партнера «на стороне» их подтолкнуло пренебрежительное отношение или желание повысить самооценку.