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Президент Египта ас-Сиси будет баллотироваться на второй срок

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Фото: Global Look Press/Egyptian President Office
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что будет баллотироваться в качестве кандидата на пост главы государства на предстоящих в стране выборах. Об этом египетский лидер заявил в заключительный день работы конференции, отвечая на вопросы египтян.

«Примите мое выдвижение на должность президента республики, чтобы получить ваше доверие во второй раз», — приводит слова ас-Сиси «РИА Новости».

Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, через год после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. До избрания президентом страны ас-Сиси занимал должность министра обороны Египта.

Выборы президента Египта состоятся с 26 по 28 марта текущего года, а их итоги объявят 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24–26 апреля, а его результаты обнародуют 1 мая.

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