Ульяновские курсанты могут стать родоначальниками нового флешмоба
Скандальный ролик будущих пилотов дал начало новому флешмобу.
Слава курсантов Ульяновского института не дает покоя молодежи по всей стране. Сначала это сделали студенты сельхозтехникума, потом курсантов поддержали юноши в футболках МЧС. Вскоре в сети появилась и женская версия клипа – первопроходцами стали девушки из того же сельхозтехникума в Ульяновске. Следом ролик опубликовали студенты-медики из Дмитровграда. Видео по схожему сценарию записали: курсанты мореходного училища, курсанты суворовского училища.
Во флешмобе приняли участие и журналисты. В Нижневартовске сотрудники местного телеканала записали уличную версию.