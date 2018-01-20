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Ульяновские курсанты могут стать родоначальниками нового флешмоба

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Скандальный ролик будущих пилотов дал начало новому флешмобу.

Слава курсантов Ульяновского института не дает покоя молодежи по всей стране. Сначала это сделали студенты сельхозтехникума, потом курсантов поддержали юноши в футболках МЧС. Вскоре в сети появилась и женская версия клипа – первопроходцами стали девушки из того же сельхозтехникума в Ульяновске. Следом ролик опубликовали студенты-медики из Дмитровграда. Видео по схожему сценарию записали: курсанты мореходного училища, курсанты суворовского училища.

Во флешмобе приняли участие и журналисты. В Нижневартовске сотрудники местного телеканала записали уличную версию.

 

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