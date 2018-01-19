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Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Похороны солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся 23 января в ирландском графстве Лимерик.

Как сообщает издание The Irish Times, заупокойная месса, на которой будут присутствовать только члены семьи и друзья, пройдет в церкви Святого Эльве в Баллибрикене. 

21 января состоится церемония прощания в церкви Святого Иосифа в Лимерике.

Тело О'Риордан без признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января. Певица ушла из жизни в возрасте 46 лет.

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