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Самообслуживание ввели в одном из моргов Свердловской области

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В морге городской больницы №5 в Каменске-Уральском Свердловской области введено частичное самообслуживание. После 15:00 сотрудников нет на месте. Если кому-либо нужно оставить труп, он должен взять ключ в приемном покое.

О необычном учреждении сообщила в соцсетях местная жительница, которой пришлось самостоятельно размещать тело отца. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Вместе с другом они перенесла тело на свободный стол, затем закрыли морозильную камеру. По словам сотрудников больницы, морг действительно работает по принципу самообслуживания.

Как писал портал iz.ru, калининградские полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковской карты покойника. Обвинения предъявлены санитару спецбригады по вывозу умерших в морги. 22-летний мужчина воспользовался тем, что родственники и его коллега отвлеклись на заполнение бумаг, и похитил карточку. Впоследствии он снял со счета умершего 190 тыс. рублей.

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