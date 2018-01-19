В горах Абхазии погибла отпущенная ранее самка леопарда

Самка переднеазиатского леопарда Виктория, пойманная в ноябре 2017 года в Абхазии, найдена мертвой в горах. Хищник скончался спустя три недели после возвращения в дикую природу.

Замдиректора Сочинского национального парка Умар Семенов отметил, что Виктория стала первым котенком, который родился в центре. Специалисты на протяжении 36 месяцев готовили ее к самостоятельной жизни в природе. В частности, с ней проводили учебную охоту.

При этом она демонстрировала потрясающую ловкость и сообразительность.

«Конечно, ее гибель — это большая потеря. К сожалению, естественный отбор — жестокий, но необходимый фактор. Реализуя одну из самых сложных программ — восстановление редкого кавказского леопарда, надо быть готовыми к таким событиям», — приводит слова Семенова пресс-служба минприроды.

В свою очередь, директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Игорь Честин отметил, что гибель Виктории стала большой потерей для программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе.

«Мы отдаем себе отчет в том, что реинтродукция животных, особенно подготовка рожденных в неволе крупных кошачьих и их выпуск в дикую природу, — очень сложная задача, что может произойти и гибель выпущенных животных, но гибель Виктории для нас оказалась большой неожиданностью», — сетует Честин.

Он напомнил, что хищница «на отлично» сдала экзамены на жизнь в дикой природе и больше года жила в естественной среде.

Самку леопарда отпустили на волю в 2016 году, а в ноябре прошлого года Виктория была поймана жителями одного из абхазских сел. Она повадилась воровать у них кур. Хищницу поймали с помощью самодельной ловушки и передали специалистам.