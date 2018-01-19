Представитель Пеле опроверг его госпитализацию

Представитель бывшей звезды бразильского футбола Пеле опроверг его госпитализацию. Он заявил, что бывший спортсмен отдыхает у себя дома.

Отсутствие Пеле на запланированном им к посещению мероприятии Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Лондоне представитель 77-летнего футболиста объяснил его нежеланием совершать утомительную поездку.

«Он не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон с большим количеством перелетов. Вот и всё», — приводит агентство Reuters слова представителя Пеле.

Как писал портал iz.ru, СМИ ранее сообщили о госпитализации Пеле, связанной с истощением.

Пеле является трехкратным чемпионом мира, многократным чемпионом Бразилии в составе «Сантоса». За свою карьеру футболист забил около 1,3 тыс. голов.