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Суд Лондона решил скрыть причину смерти вокалистки The Cranberries

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Вестминстерский суд Лондона принял решение не раскрывать причину смерти вокалистки The Cranberries Долорес О'Риордан как минимум до апреля 2018 года. 

На 3 апреля назначено специальное заседание суда, на котором будет решаться, следует ли обнародовать обстоятельства кончины артистки.

При этом семье О'Риордан эти данные будут представлены, передает журнал Rolling Stone.

Как писал портал iz.ru, тело О'Риордан без признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января. Певица ушла из жизни в возрасте 46 лет.

В составе The Cranberries О'Риордан исполнила такие хиты, как Zombie, Animal Instinct, Ode To My Family. Все три песни попали в ротацию крупнейших радиостанций.

Певица покинула состав группы, продавшей в мире порядка 40 млн пластинок, в 2003 году и начала сольную карьеру. 

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