Умер бывший худрук ансамбля «Лезгинка» Иосиф Матаев

Бывший художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Лезгинка» Иосиф Матаев скончался в возрасте 77 лет.

«Министерство культуры Дагестана, врио министра культуры Зарема Бутаева, деятели культуры и искусства выражают глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Иосифа Самуиловича», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы минкультуры Дагестана.

Он отметил, что похороны артиста пройдут в Израиле. Дата пока неизвестна.

Иосиф Матаев родился 26 апреля 1940 года в Махачкале. Еще в юном возрасте он проявил интерес к народным танцам и участвовал в различных ансамблях. Дебютировал на профессиональной сцене в 1955 году.

С 1982 по 1993 год являлся художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля «Лезгинка».